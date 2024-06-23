شاهدوا كيف تفاعلت شام الذهبي مع حفل والدتها أصالة في ألمانيا

وفي التفاصيل، وثقت شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، مقطعا مصورا من أجواء الحفل الغنائي، الذي أظهر اندماج الأعداد الضخمة من الحاضرين مع الفنانة أصالة، ومشاركتهم أداء بعض الأغنيات مثل "فوق"، و"كفوكيم".
وعلقت شام على الفيديو، بالقول: اليوم كان خيال خيال!، شكرا لروحكم الحلوة التي طيرتنا من الفرح!، صولا هي الحياة!، أنت الوطن ومنك بتعلم الحب ومعنى الحياة، أحييتينا اليوم يا غالية.
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
فاجأ الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي وإبنتيه صوفيا وبيلا ماريا، والدتهما عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بمناسبة عيد ميلادها الـ 38 محضرين لها أجواء جميلة وسعيدة للغاية.
علق الفنان المصري محمد رمضان على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجوده خارج مصر، ومنعه من العودة إليها.
كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن تفاصيل عن حياتها الخاصة، وتحدثت عن علاقتها بزوجها جمال سنان، وآخر أعمالها الدرامية "ع أمل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان 2024.