شاهدوا كيف تفاعلت شام الذهبي مع حفل والدتها أصالة في ألمانيا

وفي التفاصيل، وثقت شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، مقطعا مصورا من أجواء الحفل الغنائي، الذي أظهر اندماج الأعداد الضخمة من الحاضرين مع الفنانة أصالة، ومشاركتهم أداء بعض الأغنيات مثل "فوق"، و"كفوكيم".

وعلقت شام على الفيديو، بالقول: اليوم كان خيال خيال!، شكرا لروحكم الحلوة التي طيرتنا من الفرح!، صولا هي الحياة!، أنت الوطن ومنك بتعلم الحب ومعنى الحياة، أحييتينا اليوم يا غالية.