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اول تعليق لـ عمرو يوسف بعد إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان
اول تعليق لـ عمرو يوسف بعد إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان
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اول تعليق لـ عمرو يوسف بعد إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان

فن

2024-06-24 | 05:32
اول تعليق لـ عمرو يوسف بعد إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان
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Aljadeed
اول تعليق لـ عمرو يوسف بعد إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان

حرص الممثل المصري عمرو يوسف، على دعم زوجته كندة علوش بعد أن أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وفي أول تعليق له على الموضوع، نشر عمرو يوسف، على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بزوجته، ارفقها بالتعليق التالي: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله علي كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين لكن أنت كنتِ مؤمنة ومسلمة أمرك لله، ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة".
وتابع: "لكن أنت في عز تعبك اديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا".

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