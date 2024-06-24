اول تعليق لـ عمرو يوسف بعد إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان

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A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial)
A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial)
تحدث الممثل السوري باسم ياخور، لأول مرة، عن الجدل الذي أثاره بالتصريح عن مشكلة الدراما اللبنانية وغياب واقع الشعب اللبناني عنها، والذي لاقى ردود فعل متباينة بين مؤيدة ورافضة، حيث كان من أبرز المعلقين الممثلة اللبنانيّة رندة كعدي، التي لم تؤيد تصريحات باسم، حيث قالت في تصريح خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين: "لا يمكنه أن يقول، أين اللبناني في الدراما اللبنانية؟".
تصدر خلال الساعات القليلة الماضية خبر زفاف الفنان السوري كرم الشعراني والمعروف بشخصية "ابو مريم" في مسلسل "كسر عضم".
تصدر اسم الفنانة السورية رويدا عطية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الاخبار في الفترة القليلة الماضية، بعد اعلان اعتزالها لتصدم جمهورها ومحبيها.