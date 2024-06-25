هيفاء وهبي تبكي على المسرح .. اليكم السبب !

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً غنائيًا كامل العدد، على مسرح مهرجان موازين ليلة أمس، جعلها تبكي متأثرةً عند لقاء جمهورها المغربي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل، كشفت الأجواء الرائعة التي عاشها الحاضرون صحبة نجمتهم المفضلة، وهي تغني أشهر أغانيها، وتقدم العديد من الاستعراضات.

وفي أحد مقاطع الفيديو، أطلت النجمة اللبنانية بالعباءة المغربية، بينما كانت تبكي متأثرة بجمال الجمهور المغربي الذي قدم بالآلاف لحضور حفلها، وتقول وسط هتافاتهم الكثيرة: مسا الخير يا أغلى الناس على قلبي، معربةً لهم عن شوقها وحبها الكبيرين لهم.

كما شكرت هيفاء والدموع على خديها الجميع إذ قالت: شكرًا على احتضاني في هذا البلد، واصفةً إياه بالعزيز على قلبها وشعبه بـ “الشعب الراقي”.

وفي مقطعٍ آخر شوهدت هيفاء وهبي، وهي تقبل العلم المغربي، قبل أن تضعه على كتفيها، وذلك في أثناء وداعها للجمهور عند انتهاء حفلها.