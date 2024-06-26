بلقيس في ورطة وهذا ما حل باغنيتها الجديدة "طاوعك قلبك"

اتُهمت الفنانة الإماراتية اليمنية بلقيس فتحي بسرقة ألحان أحدث أغنياتها، مما أوقعها هذا الأمر في ورطة، وذلك بعد حذف الأغنية الجديدة "طاوعك قلبك"، من على منصة "يوتيوب".



وأغنية "طاوعك قلبك" باللهجة المغربية، من كلمات يونس آدم، وألحان صلاح الدين مجاهد، وتوزيع حمزة الغازي، وإخراج عبد الرفيع عبديوي.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن الفنان المغربي موس ماهر، أن لحن "طاوعك قلبك"، هو ذاته لحن أغنيته "لغرام"، التي طرحها في العام 2020 بالتعاون مع الفنان الجزائري رضا الطالياني.

وأكّد موس ماهر بأنه لن يكتفي بحذف الأغنية من "يوتيوب"، بل سيسعى كخطوة مقبلة إلى حذفها من موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" أيضًا.

وعلّقت بلقيس فتحي على اتهامات موس ماهر، بسرقة لحن أغنيته، وقالت في الندوة الصحفية التي سبقت حفلها في مهرجان موازين في المغرب، إن أغنيتها تتميز بالإيقاعات الموسيقية المعروفة في شمال المغرب، وهي غالبًا ما تكون متشابهة.

وأكّدت أن "طاوعك قلبك"، لا تشبه بأي شكل أغنية "الغرام" لموس ماهر.