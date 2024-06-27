نادين تحسين بيك تستعد للزواج مرة ثانية من هذا الفنان الشهير

وفي حديثه لموقع "فوشيا"، قال تحسين بيك إن خبر ارتباطهما صحيح، وأنهما حالياً في فترة الخطوبة، ويستعدان للزواج رسمياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان قد أثارا الثنائي الجدل بين الجمهور بعد إطلالتهما سوياً في حفل زفاف الفنان كرم الشعراني، إذ ظهرا مع بعضهما متشابكي الأيدي ولم يفترقا ما أثار شكوك الجمهور حول زواجهما أو ارتباطهما.

يُذكر أن الثنائي شاركا معاً في مسلسل "كسر عضم" بشخصيات شمس ودانيال وكانت بينهما قصة حب ضمن العمل.

من ناحية ثانية، فإن الفارق بين الثنائي يبلغ 11 سنة، حيث نادين تحسين بيك من مواليد 1981، في حين إياد من مواليد 1992.