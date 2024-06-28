علاقة حب تجمع ابن ايمن زيدان بفنانة شهيرة

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A post shared by حازم أيمن زيدان Hazem Zaidan (@hazem_zaidan)
A post shared by حازم أيمن زيدان Hazem Zaidan (@hazem_zaidan)
حلّ الفنان أحمد هارون، ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، حيث تحدث عن الأخبار التي انتشرت حول ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، كما تطرق الى أزمته مع فيلم "سهر الليالي"، من بطولة أحمد حلمي وشريف منير ومنى زكي وحنان ترك.
توفي الممثل الأميركي بيل كوبس، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، ولأسباب طبيعية مساء الثلاثاء الماضي، في إينلاند إمباير بولاية
وقع خلاف بين نجمتي تلفزيون الواقع كيم وكلوي كارداشيان حول أسلوبهما في التربية، حيث أهانت كل واحدة منهما وقلّلتا من شأنهما كأم، في حلقة يوم الخميس من برنامج "كارداشيانز".