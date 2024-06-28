علاقة حب تجمع ابن ايمن زيدان بفنانة شهيرة

وفي التفاصيل، نشر حازم زيدان على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور جمعته بـ لمى بدور، ظهر في إحداها وهو يحتضنها، وعلق على الصور بوضع خاتم الزفاف.من جهتها، كانت لمى قد نشرت على حسابها الرسمي عبر انستغرام، صورة تجمعها بحازم وعلقت عليها بالقول: "الحب"، الا ان حازم لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بعلاقته بـ لمى.