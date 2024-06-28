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عمرو يوسف يتحدث لأول مرة عن مرض زوجته كندة علوش
عمرو يوسف يتحدث لأول مرة عن مرض زوجته كندة علوش
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عمرو يوسف يتحدث لأول مرة عن مرض زوجته كندة علوش

فن

2024-06-28 | 06:58
عمرو يوسف يتحدث لأول مرة عن مرض زوجته كندة علوش
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Aljadeed
عمرو يوسف يتحدث لأول مرة عن مرض زوجته كندة علوش

روى الممثل المصري عمرو يوسف، الصعوبات التي واجهها مع زوجته الفنانة كندة علوش منذ بدء إصابتها بمرض سرطان الثدي قبل عامين.

وخلال مقابلة مع برنامج "الراديو بيضحك"، قال يوسف إنه وزوجته مرّا بظروف صعبة، لكنها كانت تجربة من تجارب الحياة، معلقًا: "رغم صعوبة تلك الفترة، إلا أنها مجرد تجربة نواصل فيها طريق العلاج، وستنتهي على خير بدعوات كل محبينا".
وعبر عمرو يوسف عن امتنانه للحب والدعم الكبيرين اللذين تلقاه وزجته بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، قائلاً: "مظاهرة الحب التي أعقبت الإعلان عن مرض كندة أشعرتنا بشيء جميل جداً".
وتابع: "يكفي أن هناك أناس بعثوا لنا برسائل حب عن طريق أصدقائنا، وهو ما يشعرنا بسعادة بالغة نشكر كل من ساهم فيها"، كاشفا بالمقابل أن فترة علاج كندة علوش استغرقت سنتين، وما تزال أمامها فترة لإكمال برنامج العلاج.
 

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