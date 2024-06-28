وفاة الممثل الأميركي بيل كوبس عن عمر 90 عاماً
توفي الممثل الأميركي بيل كوبس، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، ولأسباب طبيعية مساء الثلاثاء الماضي، في إينلاند إمباير بولاية
وقد أكد خبر وفاة الممثل الراحل بيل كوبس مدير أعماله تشاك آي جونز، إضافة إلى أن شقيقه توماس كوبس أكد الأمر على حساباته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب: "في يوم الثلاثاء 25 حزيران، توفي بيل بسلام في منزله في كاليفورنيا، وكعائلة نشعر بالارتياح عندما نعلم أن بيل قد وجد السلام والراحة الأبدية نطلب دعواتكم ودعمكم خلال هذا الوقت".