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الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ولي العهد و الأميرة رجوة باطلالة مميزة
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ولي العهد و الأميرة رجوة باطلالة مميزة
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الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ولي العهد و الأميرة رجوة باطلالة مميزة

فن

2024-06-28 | 07:42
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ولي العهد و الأميرة رجوة باطلالة مميزة
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Aljadeed
الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ولي العهد و الأميرة رجوة باطلالة مميزة

احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلاد ولي العهد، الأمير الحسين، بصورة رومانسية، تُنشر لأول مرة، جمعته بزوجته الأميرة رجوة ظهرت فيها الأخيرة تبدو عليها علامات الحمل واضحة بقوة.

 وأرفقت الملكة رانيا منشورها بكلمات تمنت فيها للزوجين تجربة سعيدة مع الحفيد المنتظر.

تفاعل الجمهور مع منشور الملكة رانيا الذي هنأت فيه الأمير الحسين، وعبروا عن إعجابهم الشديد بانسجام الزوجين، وجمال الأميرة رجوة الحسين وبساطة إطلالاتها، متمنيين للي العهد في عامه الجديد المزيد من السعادة.

 وكتبت الملكة رانيا في منشورها الذي هنأت فيها الأمير الحسين: “كل عام والغالي حسين بألف خير. ان شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم”. وظهر الأمير الحسين في الصورة في لقطة رومانسية عفوية مع زوجته، التي تألقت بفستان ساحر باللون البيج أبرز حملها بشدة، وتسريحة شعر ناعمة زادت من جمالها. أما عن المكياج، فكعادتها، تميل الأميرة رجوة لاختيار لمسات ناعمة للغاية، تمنحها رقة وبساطة تميز إطلالاتها دائما، وكانت الألوان الوردية اختيارها لهذه الإطلالة.

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