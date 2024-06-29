فيديو طريف يجمع جورج وسوف بالشامي على المسرح.. اليكم ما حدث

والتزم الفنان جورج وسوف بالجلوس على الكرسي طول فترة الحفل، حيث قدم عدد من الأغاني التي الهبت حماس الجمهور. أما الشامي فقد كان حضوره لافتاً، إذ ظهر في مقطع فيديو متداول من الحفل وهو يمازح الجمهور أثناء غنائه أغنيته الشهيرة "يا ليل ويا العين" إذ قال: " إذا في واحد ما بسمع صوته رح عصب".

وتداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع سلطان الطرب بالشامي وهما على المسرح، إذ ظهر الوسوف وهو يقول: " هالشب بيستاهل، وهيأتو وفي" ليرد عليه الشامي: " الله يخلي لنا ياك ويديم عليك الصحة". ليمازحه الوسوف بصفعة خفيفة على خده ثم قبّله. في باللغة العربية اكثر من ١٢ مليون و ٣٠٠ الف كلمة ولا كلمة قادرة توصف كمية الفخر فيه حرفيا عاجزة عن التعبير لانو مافي ولا شي ممكن يوصف الإبداع الي عم بشوفه 😔🤍@AlShamiMusic #الشامي #الشامي_في_دبي pic.twitter.com/dSJjGWXosp — رؤى 🇯🇴 (@RooaAlhesa) June 28, 2024