توقعات جديدة لـ ليلى عبد اللطيف 2024 : بكت على الهواء بسبب هذا التوقع وانفعلت بسبب سؤال مصيري!!

تحل سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بحلقة استثنائية وخاصة مع الاعلامي علي ياسين بعنوان ساعة الصفر لتطلق خلالها مجموعة توقعات جديدة على جميع الأصعدة (محليا - عربيا وحتى عالميا).

ووقع نقاش حاد في الحلقة بين ليلى وعلي بسبب سؤال مجهول طرحه عليها، رافضة الاجابة عليه منفعلة على الهواء بسببه، ولماذا بكت بسبب أحد التوقعات التي أطلقتها؟

كما أطلقت سيدة التوقعات مجموعة توقعات فنية متعلقة بصحة الفنان محمد عبده، مسيرة شيرين عبد الوهاب وحياتها العاطفية بعد انفصالها عن حسام حبيب وإعلان خطوبتها، وكذلك توقعت لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

كما وردت ليلى على الشائعات التي تطالها دائما والانتقادات التي تتعرض لها بسبب توقعاتها، لتتوقع من جهة أخرى انتشار أمراض ستذكرنا بـ مرحلة "كورونا".

تشاهدون الآن حلقة "ساعة الصفر" مع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف وتوقعات خطيرة تطلقها لأول مرة.