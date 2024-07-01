تفاصيل عن هوية حبيبة سيليو ابن ايلي صعب الى العلن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة سيليو صعب ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بشكل مفاجئ ومن دون مقدمات، حيث تم الإعلان عن الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، اعلنت كلودين زوجة المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب، عن خطوبة ابنهما سيليو، ووثقت صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" يظهر فيها مع خطيبته زين وهي ترتدي الخاتم الذي قدمه لها.

في الصور التي انتشرت، كان الزوجان المستقبليان في غاية السعادة. وظهرت زين وهي تتباهى بخاتم الخطوبة الجديد أمام الكاميرا، بينما يبدو سيليو سعيدًا بهذه الخطوة المهمة في حياتهما.

لكن الجمهور تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن عروسه تدعى زين قطامي، شابة من أصول أردنية، تبلغ من العمر 28 عامًا، عملت في مجال تصميم المجوهرات قبل أن تستقر بين دبي وأبو ظبي حاليًا، تعمل زين كمديرة حسابات في أشهر شركات الاستشارات الإعلامية، وقد نالت زين تقديرًا كبيرًا في مجال عملها، حيث تم تكريمها كواحدة من الشخصيات البارزة في حملة "Digital to Watch 2023".

