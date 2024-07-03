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وفاة عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبي
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبي
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وفاة عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبي

فن

2024-07-03 | 06:29
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبي
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Aljadeed
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبي

غيب الموت عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبي عن عمر يناهز الـ 97 عاماً، وفق بيان رسمي أصدرته نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون، لنعي الفقيد الذي وافته المنية خارج البلاد، مقدمة التعازي لعائلته وأصدقائه ومحبيه

وفي التفاصيل، نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الراحل بكلمات مؤثرة، وكتب عبر حسابه على "فايسبوك": "محمد الكبي وداعاً، الدراما اللبنانية تودع عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ 97 عاماً، بعد أن أغنى الدراما اللبنانية والعربية بالكثير من الاعمال التلفزيونية والاذاعية في الزمن الجميل. كان فناناً وإنساناً. متواضعاً، رب عائلة كريمة واصيلة. يحظى باحترام وتقدير زملائه معجبيه. بيروتي اصيل. ابن طريق الجديدة".
وتابع نقيب الممثلين نعمة بدوي وقال: "نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان تنعى اليكم عميد الممثلين الفنان المرحوم محمد الكبي الذي وافته المنية خارج ارض الوطن. وتتقدم من عائلته ومن اصدقائه ومحبيه باحر التعازي راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. انا لله وانا اليه راجعون".
الجدير بالذكر، أن الفنان الراحل محمد الكبي قدم في مسيرته الفنية أكثر من 60 عمل متنوع، ما بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح والأعمال الإذاعية وكذلك أعمال التعليق الصوتي والدوبلاج.

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