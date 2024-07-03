أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟

وفي التفاصيل، ردت ديما بياعة عبر فيديو لها انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنها ليست عنصرية لكن ترفض أن يتم الإنتقاص من قيمة النجوم السوريين

وأضافت ديما: "الفن ما اله حدود وأنا بعيدة جدا عن العنصرية، سامحونا".