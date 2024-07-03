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أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟
أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟
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أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟

فن

2024-07-03 | 08:38
أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟
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Aljadeed
أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟

خرجت الفنانة السورية ديما بياعة عن صمتها وردت على الهجوم عليها بعد مقابلتها مع الإعلامي محمد قيس التي تحدثت فيها عن أن الدراما المشتركة أعطت الفرصة لنجوم لبنان ليحققوا الشهرة بينما نجوم سوريا كانوا مشهورين من قبل.

وفي التفاصيل، ردت ديما بياعة عبر فيديو لها انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنها ليست عنصرية لكن ترفض أن يتم الإنتقاص من قيمة النجوم السوريين

وأضافت ديما: "الفن ما اله حدود وأنا بعيدة جدا عن العنصرية، سامحونا".

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