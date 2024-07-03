أول تعليق من ديمة بياعة بعد الهجوم عليها.. ماذا قالت ؟

وفي التفاصيل، ردت ديما بياعة عبر فيديو لها انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنها ليست عنصرية لكن ترفض أن يتم الإنتقاص من قيمة النجوم السوريين
وأضافت ديما: "الفن ما اله حدود وأنا بعيدة جدا عن العنصرية، سامحونا".
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
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