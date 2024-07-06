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طليق أنغام يرد على حقيقة ارتباطه من شيرين عبد الوهاب
طليق أنغام يرد على حقيقة ارتباطه من شيرين عبد الوهاب
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طليق أنغام يرد على حقيقة ارتباطه من شيرين عبد الوهاب

فن

2024-07-06 | 10:11
طليق أنغام يرد على حقيقة ارتباطه من شيرين عبد الوهاب
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Aljadeed
طليق أنغام يرد على حقيقة ارتباطه من شيرين عبد الوهاب

تحدث الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم طليق الفنانة المصرية أنغام عن حقيقة ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن انتشرت عدد من التكهنات مؤخراً حول علاقة الثنائي عقب إعلانها خطبتها من شخص فضلت عدم الكشف عن اسمه أو هويته وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى أحمد إبراهيم ما تردد عن ارتباطه بشيرين عبد الوهاب، موضحاً في تصريحات تلفزيونية له أن ما يتردد حول هذا الِشأن عار تماماً من الصحة، مؤكداً على قوة علاقته والصداقة التي تربط بينه وبين شيرين عبد الوهاب.

وأكد أنه لا يعلم من السبب وراء هذه الشائعات، قائلاً: “مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لشيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبا، وهي صديقة وأخت غالية”.ووصف أحمد إبراهيم الأمر بأنه أشبه بكذبة أبريل، قائلاً: “المفروض الشائعة دي تقال في شهر أبريل علشان تبقي كذبة أبريل، أنا فوجئت بالكلام ده زيي زي الناس”، متابعاً: “معرفش ليه بعد 22 سنة من الصداقة مع شيرين عبد الوهاب يتقال الكلام ده في الوقت ده، ولما شوفته ضحكت”.

 
 

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