طليق أنغام يرد على حقيقة ارتباطه من شيرين عبد الوهاب

ونفى أحمد إبراهيم ما تردد عن ارتباطه بشيرين عبد الوهاب، موضحاً في تصريحات تلفزيونية له أن ما يتردد حول هذا الِشأن عار تماماً من الصحة، مؤكداً على قوة علاقته والصداقة التي تربط بينه وبين شيرين عبد الوهاب.

وأكد أنه لا يعلم من السبب وراء هذه الشائعات، قائلاً: “مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لشيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبا، وهي صديقة وأخت غالية”.ووصف أحمد إبراهيم الأمر بأنه أشبه بكذبة أبريل، قائلاً: “المفروض الشائعة دي تقال في شهر أبريل علشان تبقي كذبة أبريل، أنا فوجئت بالكلام ده زيي زي الناس”، متابعاً: “معرفش ليه بعد 22 سنة من الصداقة مع شيرين عبد الوهاب يتقال الكلام ده في الوقت ده، ولما شوفته ضحكت”.