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مهيرة عبد العزيز تدعم شيرين عبد الوهاب: العلاقات السامة مثل الموت السريري
مهيرة عبد العزيز تدعم شيرين عبد الوهاب: العلاقات السامة مثل الموت السريري
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مهيرة عبد العزيز تدعم شيرين عبد الوهاب: العلاقات السامة مثل الموت السريري

فن

2024-07-08 | 04:49
مهيرة عبد العزيز تدعم شيرين عبد الوهاب: العلاقات السامة مثل الموت السريري
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Aljadeed
مهيرة عبد العزيز تدعم شيرين عبد الوهاب: العلاقات السامة مثل الموت السريري

عبرت الاعلامية الاماراتية مهيرة عب العزيز عم حزنها العميق للازمة التي تمر فيها الفنان المصري ة شيرين عبد الوهاب، لا سيما انها مرت في تجربة مشابهة.

وكتبت مهيرة في تدوينة عبر اكس: "العلاقات السامة مثل الموت السريري.. بتقتل الانسان وهو ما زال على قيد الحياة، وبيحتاج لايمان وقوة داخلية عشان يرجع قوي ويتذكر انو الـ (أنا ) اللي بداخله رح تحاسبه بيوم من الايام اذا ما حماها وانو ليها حق عليه.. بحزن لما شوف اي شخص بيمر بهذي المرحلة .. خاصة لو كانت امرأة وأم … لاني أنا مريت فيهاشيرين اللي نحبها ونحب صوتها بندعيلك تتخطي هذي المحنة وترجعي اقوى من الاول .. بانتظارك #شيرين_عبد_الوهاب!".

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