مهيرة عبد العزيز تدعم شيرين عبد الوهاب: العلاقات السامة مثل الموت السريري

وكتبت مهيرة في تدوينة عبر اكس: "العلاقات السامة مثل الموت السريري.. بتقتل الانسان وهو ما زال على قيد الحياة، وبيحتاج لايمان وقوة داخلية عشان يرجع قوي ويتذكر انو الـ (أنا ) اللي بداخله رح تحاسبه بيوم من الايام اذا ما حماها وانو ليها حق عليه.. بحزن لما شوف اي شخص بيمر بهذي المرحلة .. خاصة لو كانت امرأة وأم … لاني أنا مريت فيها … شيرين اللي نحبها ونحب صوتها بندعيلك تتخطي هذي المحنة وترجعي اقوى من الاول .. بانتظارك #شيرين_عبد_الوهاب!".

العلاقات السامة مثل الموت السريري.. بتقتل الانسان وهو ما زال على قيد الحياة، وبيحتاج لايمان وقوة داخلية عشان يرجع قوي ويتذكر انو الـ (أنا ) اللي بداخله رح تحاسبه بيوم من الايام اذا ما حماها وانو ليها حق عليه..

بحزن لما شوف اي شخص بيمر بهذي المرحلة .. خاصة لو كانت امرأة وأم …… — مهيرة (@Mahira) July 8, 2024