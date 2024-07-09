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رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وهذا ما اكدته
رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وهذا ما اكدته
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رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وهذا ما اكدته

فن

2024-07-09 | 06:38
رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وهذا ما اكدته
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Aljadeed
رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وهذا ما اكدته

هاجمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مواطنها الفنان حسام حبيب، على خلفية أزمته مع طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، وطالبته بالابتعاد عنها.

وقالت رضوى في بث مباشر عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنها تابعت المشاجرة الأخيرة بين شيرين وحسام حبيب، وعلّقت عليها بتغريدة عبر حسابها في منصة "إكس"، لكنها سرعان ما حذفتها؛ لأنها كانت قد قررت عدم التدخل في شؤون المطربة شيرين عبد الوهاب.


ووجّهت العديد من الأسئلة لحسام حبيب منها "بأي صفة تتكلم عن شيرين علماً أنك ليس زوجها ولا خطيبها ولا أي فرد من أفراد عائلتها.. أنت بأي صفة تتدخل بين شيرين وابنتها؟.
 
وأشارت رضوى إلى التسجيلات الصوتية المسربة من هاتف حسام حبيب، قائلة "الفويسات يتم تسريبها من هاتفك وأن مش عارف.. بيقول في التسجيل الصوتي إذا كنت أنا واخد 5 آلاف دولار، فهي جيباهم منين ولو مش كده نشوف الأموال العامة هتعمل ايه معاها.. هل ده يعقل؟".

 

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