أصالة نصري وابنتها شام الذهبي تحتفلات بعيد ميلاد فائق حسن

من جانبها شاركت شام الذهبي صورًا تجمعها بعائلتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "أنت الغالي.. أنت الحنين.. أنت الجدع، والطيب، كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة وهناء، ومعشش جوا قلبنا وروحنا، ومالي حياتنا بالفرحة والسعادة والسلام، بحبك، بحبك، قد ما بقول ما بيكفّي شعوري إلك".
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
رزق الفنان المصري تامر عاشور وزوجته نانسي نور بطفلتهما الأولى، وأسمياها سيليا، لتكون الابنة الثانية له بعد ابنته الأولى "أيام" من زوجته السابقة سمر أبو شقة.
شارك مارك حدشيتي، ابن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، صوراً وفيديوهات عبر حسابه على تطبيق إنستغرام ظهر فيها برفقة حبيبتها.
احتفل الممثل السوري قصي خولي بعيد ميلاد ابنه فارس، الملقب باسم "العميد جونيور".