أصالة نصري وابنتها شام الذهبي تحتفلات بعيد ميلاد فائق حسن

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري وابنتهما "شام" بعيد ميلاد الشاعر العراقي فائق حسن، زوج اصالة، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



