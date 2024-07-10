مهرجان "بياف" يعود بدورته الحادية عشرة على قناة الجديد

وتحت عنوان "أنا لبناني"، يأتي المهرجان بدورته الحالية للاحتفاء بالإنجازات اللبنانية في جميع المجالات، على مدى يومين متتاليين في 20 و 21 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

وتعتزم "بياف" التي تعد رمزاً هاماً لتكريم الشخصيات المبدعة في مختلف المجالات، على إطلاق الدورة الحادية عشرة من قلب العاصمة بيروت، وذلك في أحد أبرز المواقع التاريخية، ألا وهو المعلم الروماني الأثري العريق، الذي يمثل تاريخ لبنان وصموده بالرغم من كل الصعاب التي مر فيها.

وينطلق المهرجان في 20 تموز بحفل الافتتاح، والذي يتضمن حلقة نقاشية مع الشخصيات المكرمة ضمن هذه الدورة، ليقدموا من خلالها رؤى حول مساهماتهم ومشاريعهم الناجحة كمبدعين لبنانيين.

ويستمر المهرجان في يوم 21 تموز، ومن على السجادة الحمراء، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة مساءً، ويليها المهرجان التكريمي المنتظر من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويذكر بأن تلفزيون "الجديد" سيعمل على بث المهرجان مباشرةً على الهواء خلال اليومين.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎AL Jadeed قناة الجديد‎‏ (@‏‎aljadeed‎‏)‎‏



