مصالحة شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب .. وهذا ما حصل في الكواليس

وبحسب ما ذكر موقع فوشيا فأن الصلح بين شيرين وحبيب تم بشكل روتيني، وليس بسبب رغبتهما العاطفية، حتى لا يستمر كل منهما في قضيته تجاه الآخر، وتصعد الأزمة بينهما للقضاء المصري.

وأشارت مصادر فوشيا إلى أن شيرين عقب التصالح الذي استمر لمدة 6 ساعات، غادرت النيابة المصرية بصحبة شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تصالحهما، رغم محاولات حسام حبيب اتهامه بكونه أحد أصحاب المشاكل بينه وبين الفنانة المصرية.

وظهرت شيرين مرتدية زيًا رياضيًا و “كاب”، وبرفقتها طاقم حراسة خاص، وهُيِّئَت الأجواء لتسهيل دخولها ومنع تصويرها أثناء الدخول إلى النيابة.