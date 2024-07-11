مايا دياب تثير الجدل بفستان الشكل

ونشرت مايا الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البساطة تصنع الجمال"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.
وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بحبك كتير، غريبة بس جميلة، مذهلة، مايا أنتي سر الجمال، نجمة، كتير بقيتي جريئة".
يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و "تقلان" ، و "كلن قالولي".
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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)
تصالحت الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، بعد أن أدلى كل منهما بأقواله في تحقيقات النيابة التي أجريت لهما مساء الأربعاء بعد أن اتهمت الأولى الثاني بضربها واحتجازها وسرقتها، هو ما جعل حبيب يحرر محضرا ضدها بالكذب.
مازح الفنان المصري عمرو سعد، المغنية اللبنانية إليسا، في الحلقة الثانية من برنامج “بيت السعد” الذي يقدمه رفقة شقيقه الفنان أحمد سعد، بطلبه الزواج منها، حيث أكد لها حصوله على موافقة زوجته شيماء فوزي، مع وضع عدة شروط من الأخيرة، كان بينها بقاء عمرو وإليسا في منزلها.
تصدر اسم الفنان اللبناني وائل جسارمحركات البحث والتريند بعد ان احتفل بتخرج ابنته مارلين، بطريقة مميزة ومليئة بمشاعر الأبوة، إذ أدى رفقتها أغنيته الشهيرة "كل وعد"، وبدا التأثر عليه بشكل واضح.