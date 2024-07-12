ليا ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها وغنائها في أحدث ظهور

وظهرت نانسي وهي تداعب ابنتها ليا على أنغام أغنيتها الجديدة "من نظرة" وقامت ليا بترديد كلمات الأغنية قائلة: من نظرة"، لترد عليها نانسي:"وبعدين؟"، وردت عليها ليا مرة أخرى: "من نظرة هالقلب" وسط ضحكات نانسي.
View this post on Instagram
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على حسابها الرسمي في إنستغرام مجموعة صور جديدة توثق زفافها من الفنان السوري ناصيف زيتون.
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.
تصالحت الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، بعد أن أدلى كل منهما بأقواله في تحقيقات النيابة التي أجريت لهما مساء الأربعاء بعد أن اتهمت الأولى الثاني بضربها واحتجازها وسرقتها، هو ما جعل حبيب يحرر محضرا ضدها بالكذب.