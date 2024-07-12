ليا ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها وغنائها في أحدث ظهور

تصالحت الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، بعد أن أدلى كل منهما بأقواله في تحقيقات النيابة التي أجريت لهما مساء الأربعاء بعد أن اتهمت الأولى الثاني بضربها واحتجازها وسرقتها، هو ما جعل حبيب يحرر محضرا ضدها بالكذب.