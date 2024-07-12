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شيرين عبد الوهاب تبدأ فترة من التأهيل لصحي بمنزل والدتها
شيرين عبد الوهاب تبدأ فترة من التأهيل لصحي بمنزل والدتها
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شيرين عبد الوهاب تبدأ فترة من التأهيل لصحي بمنزل والدتها

فن

2024-07-12 | 09:17
شيرين عبد الوهاب تبدأ فترة من التأهيل لصحي بمنزل والدتها
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Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تبدأ فترة من التأهيل لصحي بمنزل والدتها

بدأت الفنان المصرية شيرين عبد الوهاب فترة التأهيل الصحي في منزل والدتها في القاهرة، بعد أن حلت نزاعاتها القانونية مع طليقها الفنان حسام حبيب وتنازلت عن البلاغ الذي قدمته ضده بتهمة الاعتداء، لتجنب اللجوء إلى القضاء، حسب ما اورد موقع "فوشيا".

وبحسب المصادر، فإن شيرين تحظى حالياً بدعم شقيقها محمد وشقيقتها إيمان، حيث يساعدانها في متابعة حالتها الصحية وزيارات الأطباء لإعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وأكدت المصادر أن شيرين تعتزم خلال الأيام المقبلة سحب جميع البلاغات التي قدمتها ضد شقيقها محمد، بعدما تأكدت من دعمه المستمر لها وحمايته لمصالحها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتغيير جميع أرقام هواتفها القديمة لضمان عدم الوصول إليها من قبل أي شخص.

 

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