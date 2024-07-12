شيرين عبد الوهاب تبدأ فترة من التأهيل لصحي بمنزل والدتها

وبحسب المصادر، فإن شيرين تحظى حالياً بدعم شقيقها محمد وشقيقتها إيمان، حيث يساعدانها في متابعة حالتها الصحية وزيارات الأطباء لإعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وأكدت المصادر أن شيرين تعتزم خلال الأيام المقبلة سحب جميع البلاغات التي قدمتها ضد شقيقها محمد، بعدما تأكدت من دعمه المستمر لها وحمايته لمصالحها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتغيير جميع أرقام هواتفها القديمة لضمان عدم الوصول إليها من قبل أي شخص.