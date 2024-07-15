هدية خيالية قدمها ابن اغنى رجل في آسيا أنانت أمباني للحضور في زفافه

لا يزال حفل زفاف الهندي ، ابن أغنى رجل في آسيا أنانت أمباني يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي و ال>ي أقيم في مدينة مومباي الهندية، بعد شهور من التحضيرات والاحتفالات التمهيدية.

وفي خطوة لافتة، قدّم الملياردير الهندي أنانت أمباني ساعات باهظة الثمن للذين حضروا حفل زفافه الشهير، الأمر الذي أدى الى استغراب الكثير من الناس حول العالم.

وتتميز الساعة بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط م ، وظهر من كريستال الياقوت.

وكان قد تم إرسال دعوات حفل الزفاف الشهر الماضي في صندوق أحمر مزخرف يحتوي على معبد فضي وهدايا وشال الباشمينا المصنوع يدويًا، وتقدر تكلفة كل دعوة بحوالي 7000 جنيه إسترليني، كما حصل كل ضيف على صناديق تحتوي على مجموعة من الهدايا الفخمة.

وشغلت تكلفة حفل الزفاف الأسطوري للثنائي البالغين من العمر 29 عامًا اهتماماً عالمياً متزايداً، بسبب التكلفة الباهظة له وحضور عدد كبير من نجوم العالم وسياسييه.