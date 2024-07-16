ناصيف زيتون يكشف تفاصيل بداية علاقته بـ دانييلا رحمة! وهذا ما قاله عن عرض الزواج

لا يزال اسم الفنان السوري ناصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالهما بزواجهما في بداية الشهر الحالي.

وفي التفاصيل، تحدث الفنان السوري ناصيف زيتون في أول لقاء إعلامي له بعد زواجه من الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، وعلق على سبب تكتمه على علاقته بها قائلا: "من يعرفني على الصعيد الشخصي يعرف أنني لست ثرثارًا، أعني لست كثير الكلام، وفي الحياة كي ينجح شيء، أي شيء، يجب أن يبقى قيد الكتمان، وهذه فلسفتي الشخصية".

وتابع الفنان السوري خلال لقائه ضمن منصة "بيلبورد عربية" وقال: "لا أتكلم بأي موضوع حتى ينجح ويستمر وحتى يتبرعم بشكل جميل في النهاية، هاي هي أصبحت زوجتي الآن وانتهى الموضوع".

وعن تفاصيل علاقته بزوجته دانييلا رحمة عما إذا كان هذا الحب قد بدأ قبل أم بعد غنائه لشارة مسلسل "للموت" الذي لعبت دانييلا دور البطولة فيه، حاول ناصيف التهرب من الإجابة، ثك أكد وقال: "قبله، أجل".

وحول وجهة شهر العسل التي قررا اختيارها قال: "نيس في فرنسا"، مؤكدا أنه لم يقم بحفل لطلب يد دانييلا، كونه ليس من هذا النوع، مضيفا: " قلت لها ما عندي ياهن هالحركات وقلت لها بدك نتزوج هلق منتزوج".