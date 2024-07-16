شاهدوا فخامة منزل راغب علامة في فرنسا.. مطل على برج ايفل والجمهور يبارك لـ زوجته جيهان علامة

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A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)
A post shared by Jihan Alama (@jihanalama)
وجد الفنان العالمي جوني ديب، الحب مجددًا في أحضان شابة تصغره في السن، وذلك بعد فترة مضطربة شابتها معارك قانونية وتدقيق على حياته الشخصية.
أوقفت الشرطة الرومانية مغنياً خلال حفله ضمن مهرجان في رومانيا بتهمة حيازة الممنوعات، وهو ما دفعه إلى الاعتذار عبر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، خبر عودة الإعلامية اللبنانية كارلا حداد لطليقها مقدم البرامج طوني أبو جودة، وذلك بعد انفصال كارلا عن زوجها الحالي وائل قسيس.