شاهدوا فخامة منزل راغب علامة في فرنسا.. مطل على برج ايفل والجمهور يبارك لـ زوجته جيهان علامة

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يوثق جمال وفخامة منزل السوبر ستار راغب علامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي التفاصيل، نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة فيديو على حسابها عبر انستغرام ، ووثقت جيهان من خلال الفيديو فخامة منزل العائلة في باريس وهو تميز بديكور رائع...

وشكرت زوجته جيهان علامة من خلال الفيديو كل الذين ساهموا في أناقة المنزل.

ويبدو ان منزل الفنان راغب علامة قريب من برج ايفل حيث يظهر البرج من الشرفة.

ومن جهتهم تفاعل الجمهور مع الفيديو وانهالت رسائل التهنئة بالمنزل الجديد، ومن بين التعليقات كان: "تبارك الله الله يجعله مسكن مبارك وشايفين خيره يارب.