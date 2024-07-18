سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها وسام فارس

احتفل الممثل اللبناني وسام فارس مع زوجته الممثلة اللبنانية سارة ابي كنعان بعيد ميلاد ابنته من زواجه السابق "ياسمين" والتي أصبح عمرها 7 سنوات.

وفي التفاصيل، انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثقت الاحتفال بعيد الميلاد، حيث أطلت سارة أبي كنعان بملابس البحر مع زوجها وسام فارس وإلى جانب "ياسمين" وهم يحتفلون بالعيد في أحد المنتجعات البحرية.

وبدت سارة سعيدة وعلى علاقة جيدة جدا بإبنة زوجها "ياسمين"، ولفت قالب الحلوى الضخم الأنظار، وتميز باللون الأزرق وعليه رقم 7، حيث يدل على عمر الطفلة.