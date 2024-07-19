وفاة شاعر يمني شهير "عطشا"

وذكر سكان محليون أن الشاعر "عامر بلعبيد" توفي عطشاً في صحراء العقلة بمديرية عرماء بمحافظة شبوة، حيث كان في طريقه من محافظة حضرموت إلى شبوة.وأضافوا أن الشاعر كان قد توجه من شبوة إلى حضرموت، وعاد إلى شبوة قبل ثلاثة أيام، إلا أنه تاه في طريق العودة عند مفرق "عرماء" باتجاه العقلة، وانقطع التواصل به لمدة يومين.وفق السكان فقد بدأت عمليات البحث عنه فور فقدان الاتصال به، ليتم العثور على حقيبته وهاتفه في طريق عرما باتجاه العقلة، وبعد تتبع الأثر، عُثر على جثمانه وقد فارق الحياة، مشيرين إلى أن حالة من الحزن عمّت أوساط أبناء محافظة شبوة فور انتشار نبأ وفاته المؤلمة.