وشم جويل ماردينيان يثير ضجة واسعة

وفي التفاصيل، شاركت جويل مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور وثقت استمتاعها بعطلتها الصيفية في البحر، اذ ظهرت بلباس البحر من على اليخت واستعرضت جسدها.اللافت كان الوشم الذي زيّن جسد جويل ماردينيان، الا انه جاء في منطقة حساسة فغبّر المتابعون عن صدمتهم فانقسمت الآراء بين من اعتبر ان لجويل الحرية باختيار المكان الذي تحب من جسمها لوضع التاتو، بين رأى البعض الاخر ان استعراضها للوشم امر لا يجوز.