وشم جويل ماردينيان يثير ضجة واسعة

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالاعلامية السورية هناء الصالح في احدث ظهور لها، والذي بدت فيه نسخة عن الفنانة اللبنانية نجوى كرم.
توفي الشاعر اليمني المعروف "عامر بن عمرو بلعبيد"، الملقب بشاعر المليون، بعد أن تاه في صحراء محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، نتيجة العطش، في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أيام قليلة.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، امس، حفلا غنائيا ضخما ضمن أعياد بيروت الذي انطلقت أولى حفلاته امس مع اليسا.