ديما بياعة ترد على هجوم نسرين طافش: أي قضية ماسكة عم تردي فيها؟

لم تتردد الممثلة السورية ديما بياعة بالرد على كلام نسرين طافش عنها، بعد ان هاجمتها خلال مقابلة لها مع قناة المشهد.



وفي التفاصيل، ظهرت ديما في بث مباشر على تيك توك، معربة عن استغرابها من زميلتها، التي لم تسمها، لكونها أعادت الحديث إلى الواجهة بعد مرور سنوات طويلة، متسائلة: "القصة راحت، أي قضية ماسكة عم تردي فيها؟".

وأوضحت ديما: "نسرين بالفعل كسبت القضية التي رفعتها ضدي، بسبب الخطأ الذي ارتكبته، وهو أنني تحدثت بشكل صريح وذكرت اسمها في لقاء تلفزيوني، وبالتالي هذا يُعاقب عليه القانون، بتهمة الشتم والقذف". واستدركت: "لكن حُكم القاضي لصالحها في تلك القضية لا يعني أن ما تحدّثت به كان صدقاً أم كذباً".

وقالت ديمة إنه كان بإمكانها أن تتجاوز تلك القضية بالحديث عن قصة الخيانة، من دون أن تذكر اسم نسرين بشكل صريح وواضح، واختتمت تعليقها بالقول "بس عفا الله عما مضى".

وكانت نسرين طافش قالت: "على مدى سنوات كانت عم تحاول تقنع العالم انو صار شي بيني وبين زوجها يغضب رب العالمين، وهيدي شغلة شنيعة ومن الكبائر"، مضيفة: "وانا مسؤولة عن كلامي يوم القيامة، لم يحصل أي شيء بيؤذي الشريعة او الضمير او الدين او يغضب رب العالمين".

واردفت نسرين طافش: "99 بالمية من نساء الوطن العربي تعرضوا للخيانة وهي لعبت على هذا الوتر لتكسب الناس وتجيشن لجهتها"، مضيفة: "والاضرب انها اساءت لوالد أبنائها والبيوت حرمات.. لما زوجك يعجب بأنثى ثانية ويبدي اعجابه بها، لا تلاحقي الانثى اللي لحقها وتكبي غضبك عليها، روحي حلي مشكلتك مع زوجك لان هو اللي لحقها".