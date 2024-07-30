ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يتعرض لحادث مروع وهذا وضعه الصحي

وذكر موقع TMZ أن باكس اصطدم بسيارة من الخلف أثناء قيادته دراجة نارية في شارع لويس فيليز، عند الساعة الخامسة مساءً.وقال الموقع إن باكس كان محظوظًا للخروج من الحادث بسلام؛ لا سيما أنه لم يكن يرتدي خوذة حماية.وبحسب شهود عيان في مكان الحادث، خرج سائق السيارة للتحقق من صحة باكس، ثم تواصل مع رجال الشرطة والمسعفين، الذين وصلوا إلى موقع الحادث فورًا.وقال الشهود لموقع TMZ، إن باكس كان يعاني من آلام في الورك، وإصابة في الرأس، ونُقِل إلى المستشفى مباشرة لتلقي العلاج، خاصة أن المسعفين خشوا أن يكون مصابًا بنزيف؛ بسبب عدم ارتدائه الخوذة.وأكد الموقع أن باكس غادر المستشفى في الليلة نفسها بعد الاطمئنان على صحته، واستقرار وضعه، والتأكد من عدم إصابته بأي نزيف.وتعرض الشاب البالغ من العمر 20 عامًا للانتقادات، بسبب عدم ارتدائه خوذة الحماية، وأكد الكثير من الأشخاص أنهم شاهدوه لأكثر من مرة وهو على دراجته النارية دون الخوذة، وهو ما قد يعرضه للخطر الشديد.