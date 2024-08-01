مشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان ترد بعد اتهامها بالتحول الجـنسي بسبب صوتها

خرجت المشاركة في ملكة جمال لبنان 2024، سيبيل بو شعيا عن صمتها بعد حملة التنمر التي تعرضت لها خلال الحفل الختامي المسابقة، وردت على التعليقات السلبية التي تلقتها عبر فيديو نشرته.

وفي التفاصيل، شاركت سيبيل بو شعيا مقطع فيديو على حسابها عبر "إنستغرام"، بدأ بمقطعٍ لها من الحفل، وهي تجيب عن السؤال الموحد للمسابقة وهو كيف تتعامل مع التنمر حال تعرضت له، بينما تظهر فيما بعد العديد من التعليقات السلبية التي وردت على صوتها.

وفي الفيديو تقول المتسابقة سيبيل إن كل إنسان يتميز باختلافاته، وأنها سبق وأن أجابت عن سؤال كيف تتعامل مع التنمر، مشيرةً إلى أن الجميع تعرض لهذا الأمر في وقتٍ من الأوقات وبجميع أشكاله في فترةٍ ما من حياته.

وتابعت الشابة اللبنانية: كنت أعتقد أن هذا الأمر يمثّل حقيقتي أو جزءًا منها، حتى شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان، وعرفت أن التعليق السلبي لا يمثل ولن يمثل حقيقتي أو حقيقة أي شخصٍ آخر.

وأوضحت سيبيل بو شعيا أنها تأثرت بالتعليقات السلبية التي تعرضت لها، مؤكدةً أنها جرحتها بشدة، لكن ما جعلها تكون قوية هو ثقتها بنفسها، معتبرةً أنه السلاح الأقوى في مواجهة التنمر.

واختتمت الفيديو بالقول: إذا ما كان عندك كلمة حلوة ما تقولها.