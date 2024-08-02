زواج وسام الأمير للمرة الثانية بعد وفاة زوجته ناريمان عبود

View this post on Instagram
A post shared by Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirofficial)
A post shared by Wissam El Amir - وسام الأمير (@wissamelamirofficial)
خرجت الفنانة اليسا عن صمتها وعلقت إليسا للمرة الأولى على الانتقادات التي طاولتها بسبب خلعها حذاءها على المسرح، خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات "أعياد بيروت"، مؤكدةً أنها فعلت ذلك لأنها مريضة ومُتعَبة.
أفادت وسائل إعلامية تركية أن النجمة ميليسا باموك حاملٌ بطفلها الأول، وذلك بعد نحو شهرين من زواجها بلاعب كرة القدم يوسف يازجي.
خرجت المشاركة في ملكة جمال لبنان 2024، سيبيل بو شعيا عن صمتها بعد حملة التنمر التي تعرضت لها خلال الحفل الختامي المسابقة، وردت على التعليقات السلبية التي تلقتها عبر فيديو نشرته.