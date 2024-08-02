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زواج وسام الأمير للمرة الثانية بعد وفاة زوجته ناريمان عبود
زواج وسام الأمير للمرة الثانية بعد وفاة زوجته ناريمان عبود
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زواج وسام الأمير للمرة الثانية بعد وفاة زوجته ناريمان عبود

فن

2024-08-02 | 06:01
زواج وسام الأمير للمرة الثانية بعد وفاة زوجته ناريمان عبود
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Aljadeed
زواج وسام الأمير للمرة الثانية بعد وفاة زوجته ناريمان عبود

احتفل الفنان اللبناني وسام الأمير، بزواجه للمرة الثانية، وذلك بعد حولي ثلاثة أعوام على وفاة زوجته الراقصة اللبنانية ناريمان عبود بعد اصابتها بـ فيروس كورونا، في العام 2021.

وفي التفاصيل، فاجأ وسام الأمير جمهوره ومتابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن زواجه للمرة الثانية من السيدة ربى الجميّل، حيث نشر صورة له ولعروسه الجديدة وابنيه من زواجه الأول.
وأرفق وسام الأمير الصورة بالتعليق التالي: "الله بعتلي هالإنسانة "ربي الجميل" تا كفّي حياتي أنا وياها وشادي وأندي، بحبّ وإيمان وسلام تحت سقف واحد: كل إيامكن أفراح".
وفور انتشار الصور، انهالت تعليقات المتابعين الذين هنؤوا وسام على هذه الخطوة، متمنين له ولعروسه حياة مليئة بالحب والفرح والسعادة.

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