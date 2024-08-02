زواج وسام الأمير للمرة الثانية بعد وفاة زوجته ناريمان عبود

وفي التفاصيل، فاجأ وسام الأمير جمهوره ومتابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن زواجه للمرة الثانية من السيدة ربى الجميّل، حيث نشر صورة له ولعروسه الجديدة وابنيه من زواجه الأول.وأرفق وسام الأمير الصورة بالتعليق التالي: "الله بعتلي هالإنسانة "ربي الجميل" تا كفّي حياتي أنا وياها وشادي وأندي، بحبّ وإيمان وسلام تحت سقف واحد: كل إيامكن أفراح".وفور انتشار الصور، انهالت تعليقات المتابعين الذين هنؤوا وسام على هذه الخطوة، متمنين له ولعروسه حياة مليئة بالحب والفرح والسعادة.