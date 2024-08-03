بالفيديو- الأمير الحسين يؤذن في أذن مولودته الأميرة إيمان

وفي التفاصيل، ظهر الأمير الحسين في الفيديو، حاملاً الأميرة إيمان بيديه، وهو يؤذن في أذنها، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفق التعليق المرفق من قبل الديوان الملكي الهاشمي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو خلال دقائق قليلة على نشره؛ إذ سجّل آلاف المشاهدات، فيما ترك المئات من المتابعين تعليقات بالتهنئة لولي العهد الأردني وزوجته.