بالفيديو- الأمير الحسين يؤذن في أذن مولودته الأميرة إيمان

وفي التفاصيل، ظهر الأمير الحسين في الفيديو، حاملاً الأميرة إيمان بيديه، وهو يؤذن في أذنها، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفق التعليق المرفق من قبل الديوان الملكي الهاشمي.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو خلال دقائق قليلة على نشره؛ إذ سجّل آلاف المشاهدات، فيما ترك المئات من المتابعين تعليقات بالتهنئة لولي العهد الأردني وزوجته.
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A post shared by Royal Hashemite Court (@rhcjo)
A post shared by Royal Hashemite Court (@rhcjo)
اضطرت الفنانة المصرية بشرى لقطع شهر العسل لمدة 24 ساعة وذلك بسبب تصوير حلقتها من برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة قناة dmc، ضمن فعاليات "حد النجوم" التي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين.
تعرض الفنان اللبناني وسام الأمير لحملة هجوم واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين فور انتشار مقاطع فيديو وصور من أجواء زفافه للمرة الثانية من السيدة ربى الجميّل.
أعلن الديوان الملكي الأردني صباح اليوم السبت، أن الأميرة رجوة الحسين، وولي العهد الأمير الحسين رزقا بمولودتهما الأولى، في وقت سارع فيه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني لتهنئة الزوجين والإعلان عن اسم المولودة.