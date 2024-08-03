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بشرى تقطع شهر العسل بعد زواجها بشكل مفاجئ.. والسبب ؟
بشرى تقطع شهر العسل بعد زواجها بشكل مفاجئ.. والسبب ؟
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بشرى تقطع شهر العسل بعد زواجها بشكل مفاجئ.. والسبب ؟

فن

2024-08-03 | 07:39
بشرى تقطع شهر العسل بعد زواجها بشكل مفاجئ.. والسبب ؟
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Aljadeed
بشرى تقطع شهر العسل بعد زواجها بشكل مفاجئ.. والسبب ؟

اضطرت الفنانة المصرية بشرى لقطع شهر العسل لمدة 24 ساعة وذلك بسبب تصوير حلقتها من برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة قناة dmc، ضمن فعاليات "حد النجوم" التي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين.

ومن المقرر أن تتحدث بشرى عن العديد من الأسرار والكواليس، كما تتحدث عن مهرجان العلمين، وانطباعاتها عن التنظيم، إضافة إلى حديثها عن مشوارها الفني، وكواليس زواجها الأخير

هذا وكانت بشرى قد احتفلت بزفافها إلى خالد، ابن زوجة الفنان محمود حميدة، وذلك في الساحل الشمالي، وسط أجواء من الفرح والبهج..

 

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