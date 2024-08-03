بشرى تقطع شهر العسل بعد زواجها بشكل مفاجئ.. والسبب ؟

ومن المقرر أن تتحدث بشرى عن العديد من الأسرار والكواليس، كما تتحدث عن مهرجان العلمين، وانطباعاتها عن التنظيم، إضافة إلى حديثها عن مشوارها الفني، وكواليس زواجها الأخير

هذا وكانت بشرى قد احتفلت بزفافها إلى خالد، ابن زوجة الفنان محمود حميدة، وذلك في الساحل الشمالي، وسط أجواء من الفرح والبهج..