أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أخبار زواجها من حسام حبيب مجددا



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل صوتي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وجهت فيه رسالة بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب.

وفي التفاصيل، نشرت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو على حسابها الجديد عبر منصة "إكس"، قالت فيه: "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي".

وتصدر الفيديو الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، وأشار العديد من المتابعين إلى أن شيرين بدت بحالة نفسية مطمئنة بشكل كبير، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: " وأحنا نحبك اكثر والله العظيم ومنتظرينج بفارق الصبر".

وكان قد انتشر خبر زواج الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من الفنان المصري حسام حبيب للمرة الثالثة، بعد عدة خلافات كان أبرزها الخلاف الأخير الذي وقع بينهما داخل الإستديو.