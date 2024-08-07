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كارين رزق الله تستمتع باجازتها الصيفية برفقة بناتها وصور توثق اللحظات السعيدة
كارين رزق الله تستمتع باجازتها الصيفية برفقة بناتها وصور توثق اللحظات السعيدة
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كارين رزق الله تستمتع باجازتها الصيفية برفقة بناتها وصور توثق اللحظات السعيدة

فن

2024-08-07 | 09:05
كارين رزق الله تستمتع باجازتها الصيفية برفقة بناتها وصور توثق اللحظات السعيدة
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Aljadeed
كارين رزق الله تستمتع باجازتها الصيفية برفقة بناتها وصور توثق اللحظات السعيدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة اللبنانية كارين رزق الله ظهرت فيها وهي تستمتع باجازتها الصيفية برفقة ابنتيها ناديا ونايا على البحر في أحد المنتجعات السياحية.

وبدت كارين بملابس البحر الامر الذي اغضب الجمهور فمنهم من اعتبر ان هذا التصرف لا يليق بفنانة راقية وان ارادت الظهور بهذه الملابس فيجب ان تحصر الظهور بالمنتجع السياحي وليس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من اعتبر ان الموضوع ليس للمناقشة ولا خطئ قد حدث.

يذكر انها ليست المرة الاولى التي تنتشر فيها صور للممثلة كارين رزق وهي على شاطئ البحر.
 

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