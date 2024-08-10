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أول تعليق لـ ايمان خليف بعد فوزها في اولمبياد باريس... هذا ما قالته
أول تعليق لـ ايمان خليف بعد فوزها في اولمبياد باريس... هذا ما قالته
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أول تعليق لـ ايمان خليف بعد فوزها في اولمبياد باريس... هذا ما قالته

فن

2024-08-10 | 06:28
أول تعليق لـ ايمان خليف بعد فوزها في اولمبياد باريس... هذا ما قالته
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Aljadeed
أول تعليق لـ ايمان خليف بعد فوزها في اولمبياد باريس... هذا ما قالته


تصدر اسم الملاكمة الجزائرية ايمان خليف التريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تتويجها بذهبية وزن الوسط للسيدات في دورة باريس الأولمبية، بفوزها في النهائي على الصينية يانغ اليو امس الجمعة.

وجاء تتويج الملاكمة إيمان خليف، بعد أن حسمت المواجهة لصالحها، أمام المصنفة الثانية عالميا، الصينية يانغ ليو، بإجماع القضاء 5-0، فباتت أول ملاكمة جزائرية وافريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية.
ليكون ذلك مسك ختام للمستوى المميز، الذي قدمته الملاكمة الجزائرية أمام منافِساتها في الألعاب الأولمبية 2024.
وفي التفاصيل، تشرت ايمان خليف مجموعة صور بعد فوزها على حسابها الرسمي عبر انسغرام، وقالت: "أفضل سور في حياتي".
وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير وانهالت رسائل التهنئة بالفوز، وكانت على الشكل التالي: "حاولو يسقطة ايمان خليف ثم اسقطتهم جميعا وحاربت العالم".

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