ابنة شقيق كاظم الساهر في احدث ظهور معه وجمالها حديث المتابعين

شاركت الشابة ندى السامرائي، ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، على حسابها عبر انستغرام، صورة حديثة تجمعها بعمها خلال تواجدهما في اسطنبول التركية.



وعلقت ندى على الصورة قائلة: "حبيب القلب"، ليتفاعل معها عدد كبير من المتابعين بشكل واسع، معبرين عن حبهم الكبير للقيصر كاظم الساهر، ومثنيين على جمال ندى، كما تمنوا لهما الصحة والسعادة الدائمة.

ويعد هذا احدث ظهور لـ ندى برفقة عمها الفنان كاظم الساهر، مع الإشارة الى انها غالبا ما تشارك صور معه والتي يتفاعل معها المتابعون بشكل واسع، ويطلبون المزيد من الصور مع القيصر.