دانييلا رحمة تستعرض خاتم زفافها من ناصيف زيتون

واليوم، وأطلت دانييلا بملابس البحر وهي تستمتع بوقتها من دون نشر صورة مشتركة مع زيتون، الا ان ما كان لافتا في الصورة هو خاتم الزفاف الضخم الذي استعرضته دانييلا في الصور.

وفور نشر الصور، انهالت تعليقات المُتابعين الذين عبر قسم منهم عن اعجابهم بالخاتم، في حين انتقد قسم منهم إطلالتها الجريئة. ومن بين التعليقات: "الخاتم بجنن" و" ناصيف كيف راضي؟" "انتي لحالك بس"، ناصيف وين" وغيرها من التعليقات الجارحة.