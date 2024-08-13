دانييلا رحمة تستعرض خاتم زفافها من ناصيف زيتون

واليوم، وأطلت دانييلا بملابس البحر وهي تستمتع بوقتها من دون نشر صورة مشتركة مع زيتون، الا ان ما كان لافتا في الصورة هو خاتم الزفاف الضخم الذي استعرضته دانييلا في الصور.
وفور نشر الصور، انهالت تعليقات المُتابعين الذين عبر قسم منهم عن اعجابهم بالخاتم، في حين انتقد قسم منهم إطلالتها الجريئة. ومن بين التعليقات: "الخاتم بجنن" و" ناصيف كيف راضي؟" "انتي لحالك بس"، ناصيف وين" وغيرها من التعليقات الجارحة.
View this post on Instagram
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
أحيت النجمة نوال الكويتية، حفلاً غنائيًا على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض.
اثار الفنان اللبناني امير يزبك، قلق جمهوره ومحبيه، بعد ظهوره على سرير المستشفى، حيث كشف عن تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى والخضوع لعملية جراحية طارئة.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو جديد لـ ورد، النجل الأكبر للممثل السوري تيم حسن.