صورة لـ سمير شمص من المستشفى قبل وفاته ومصادر مقربة تكشف سبب وفاته المفاجئة

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للراحل من المستشفى، قالوا انها قبل ايام من رحيله، الا انه تبين ان الصورة قديمة، كان الراحل قد نشرها منذ فترة على حسابه عبر فايسبوك بعدما أصيب بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث أُجريت له الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وكان قد كتب شمص في تعليقه على الصورة: "خرجت للتو من المستشفى. تعرضت لأزمة صحية لم يعرف الأطباء سببها بعد فحوصات شاملة. انا الآن بخير عسى يستمر هذا الخير. ابعد الله عنكم كل مكروه."