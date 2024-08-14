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حمل هاندا ارتشيل من حبيبها الغني حديث الجمهور وهذا ما تم كشفه
حمل هاندا ارتشيل من حبيبها الغني حديث الجمهور وهذا ما تم كشفه
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حمل هاندا ارتشيل من حبيبها الغني حديث الجمهور وهذا ما تم كشفه

فن

2024-08-14 | 06:41
حمل هاندا ارتشيل من حبيبها الغني حديث الجمهور وهذا ما تم كشفه
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Aljadeed
حمل هاندا ارتشيل من حبيبها الغني حديث الجمهور وهذا ما تم كشفه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر حمل الفنانة التركية هاندا أرتشيل من حبيبها الملياردير رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي.

وفي التفاصيل، كشفت بعض وسائل الإعلام التركية عن أن هاندا إكتشفت حملها من حبيبها، و لكنها فضلت أن تبقي الموضوع سراً و تكتمت عليه.
و في وقت سابق، نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل مجموعة صور برفقة شقيقتها غمزة، ظهرتا فيها وهما تقضيان وقتاً ممتعاً سوياً، وقد بدت علاقة الأخوة المميزة التي تجمعهما واضحة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه العلاقة.

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