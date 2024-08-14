حمل هاندا ارتشيل من حبيبها الغني حديث الجمهور وهذا ما تم كشفه

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لها توثق من خلالها استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر.
رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، والتهديدات المستمرة أمنيا، إلا أن الشعب اللبناني يأبى الاستسلام ويصرّ على أن إرادة الحياة أقوى من كل شيء.
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مستعينةً بالقرآن الكريم، على قرار نقابتَي المهن الموسيقية والتمثيلية بإيقافها عن العمل في مصر، واستدعائها إلى التحقيق.