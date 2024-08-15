فيديو لـ جورج وسوف من داخل الطائرة يتصدر

وفي التفاصيل، نشر جورج وسوف مقطع فيديو يوثق الأجواء المميزة التي سيطرت خلال تواجده على متن الطائرة التي توجه بها الى الأردن لإحياء حفل هناك، اذ كان لافتا مشاركة المضيفات لـ سلطان الطرب اغنيته الشهيرة "الهوا سلطان"، فراح يرددها معهن بطريقة لافتة، بينما السعادة كانت واضحة على أوجه الجميع.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ جورج وسوف واشادوا بتواضعه وقربه من الجمهور كعادته، فكتب احد المتابعين: "يسعدك الله ابو وديع الغالي"، كما علق آخر: "الله يعطيك العافيه يا سلطان القلب"، كما علق احدهم ممازحا: "يبخت الطياره والطيار والمضيفه والسحاب"، تعبيرا منه عن حبه لـ وسوف وتمنيه لو انه كان مكان هؤلاء على متن الطائرة.