الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو لـ جورج وسوف من داخل الطائرة يتصدر
فيديو لـ جورج وسوف من داخل الطائرة يتصدر
A-
A+

فيديو لـ جورج وسوف من داخل الطائرة يتصدر

فن

2024-08-15 | 04:16
فيديو لـ جورج وسوف من داخل الطائرة يتصدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو لـ جورج وسوف من داخل الطائرة يتصدر

تصدر اسم سلطان الطرب جورج وسوف، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الفيديو الجديد الذي شاركه مع متابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل، ظهر فيه في الطائرة خلال توجهه الى الأردن.

وفي التفاصيل، نشر جورج وسوف مقطع فيديو يوثق الأجواء المميزة التي سيطرت خلال تواجده على متن الطائرة التي توجه بها الى الأردن لإحياء حفل هناك، اذ كان لافتا مشاركة المضيفات لـ سلطان الطرب اغنيته الشهيرة "الهوا سلطان"، فراح يرددها معهن بطريقة لافتة، بينما السعادة كانت واضحة على أوجه الجميع.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ جورج وسوف واشادوا بتواضعه وقربه من الجمهور كعادته، فكتب احد المتابعين: "يسعدك الله ابو وديع الغالي"، كما علق آخر: "الله يعطيك العافيه يا سلطان القلب"، كما علق احدهم ممازحا: "يبخت الطياره والطيار والمضيفه والسحاب"، تعبيرا منه عن حبه لـ وسوف وتمنيه لو انه كان مكان هؤلاء على متن الطائرة.

اقرأ ايضا في فن

تغير جذري في ملامح ايمان خليف.. هكذا بدت
09:48

تغير جذري في ملامح ايمان خليف.. هكذا بدت

لا يزال اسم الملاكمة الجزائرية ايمان خليف، يتصدر حديث المتابعين بعد فوزها في أولمبياد باريس 2024، وإثارتها للجدل بشكل واسع بسبب هويتها الجنسية.

09:48

تغير جذري في ملامح ايمان خليف.. هكذا بدت

لا يزال اسم الملاكمة الجزائرية ايمان خليف، يتصدر حديث المتابعين بعد فوزها في أولمبياد باريس 2024، وإثارتها للجدل بشكل واسع بسبب هويتها الجنسية.

تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي.. اليكم التفاصيل
08:05

تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي.. اليكم التفاصيل

في تطور جديد للأزمة بين نقابة الممثلين في مصر​والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي​بعد إيقاف منحها تصاريح بالعمل في مصر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل​ويخطرهم برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت بمنعها من التمثيل في مصر.

08:05

تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي.. اليكم التفاصيل

في تطور جديد للأزمة بين نقابة الممثلين في مصر​والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي​بعد إيقاف منحها تصاريح بالعمل في مصر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل​ويخطرهم برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت بمنعها من التمثيل في مصر.

نادين الراسي بإطلالة جريئة في احدث ظهور
2024-08-14

نادين الراسي بإطلالة جريئة في احدث ظهور

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لها توثق من خلالها استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر.

2024-08-14

نادين الراسي بإطلالة جريئة في احدث ظهور

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لها توثق من خلالها استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024