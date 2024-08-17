نيكول سابا تكشف لأول مرة عن ملامح ابنتها الوحيدة

وفاجأت نيكول متابعيها على حسابها عبر انستغرام، بصورة كشفت ملامح طفلتها لأول مرة، حيث ظهر وجهها على شكل حورية بحر تزين قالب الحلوى.وحرصت نيكول على مشاركة متابعيها بصورها العائلية مع زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال، واكتفت بصورة ابنتها على قالب الحلوى، ونقلت الأجواء الصيفية الخاصة بالاحتفال على احدى الشواطئ، اذ تم تزيين المكان بالبالونات الملونة مع بالون يحمل الرقم 11، وقالب حلوى من طبقات عدة مزين بالأصداف ونجمة البحر.وارفقت نيكول الصور بتعليق قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وابنتنا الغالية، ينعاد عليكي يا نور عيوننا وفرحة قلبنا أن شاء الله بتشوفي أحلى أيام وربنا يحميكي ويعطيكي أحلى مستقبل، ونحنا حواليكي ومعك بإذن الله بكل خطوة يا عمري".