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نيكول سابا تكشف لأول مرة عن ملامح ابنتها الوحيدة
نيكول سابا تكشف لأول مرة عن ملامح ابنتها الوحيدة
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نيكول سابا تكشف لأول مرة عن ملامح ابنتها الوحيدة

فن

2024-08-17 | 03:52
نيكول سابا تكشف لأول مرة عن ملامح ابنتها الوحيدة
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Aljadeed
نيكول سابا تكشف لأول مرة عن ملامح ابنتها الوحيدة

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة نيكول، التي أكملت عمرها الحادي عشر، ضمن أجواء صيفية ممتعة.

وفاجأت نيكول متابعيها على حسابها عبر انستغرام، بصورة كشفت ملامح طفلتها لأول مرة، حيث ظهر وجهها على شكل حورية بحر تزين قالب الحلوى.
وحرصت نيكول على مشاركة متابعيها بصورها العائلية مع زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال، واكتفت بصورة ابنتها على قالب الحلوى، ونقلت الأجواء الصيفية الخاصة بالاحتفال على احدى الشواطئ، اذ تم تزيين المكان بالبالونات الملونة مع بالون يحمل الرقم 11، وقالب حلوى من طبقات عدة مزين بالأصداف ونجمة البحر.
وارفقت نيكول الصور بتعليق قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وابنتنا الغالية، ينعاد عليكي يا نور عيوننا وفرحة قلبنا أن شاء الله بتشوفي أحلى أيام وربنا يحميكي ويعطيكي أحلى مستقبل، ونحنا حواليكي ومعك بإذن الله بكل خطوة يا عمري".

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