ناصيف زيتون يكشف اسرارا خطيرة وما قاله لم يكن في الحسبان

وفي التفاصيل، شارك ناصيف مع جمهوره ومتابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه في موقع تصوير اغنيته الجديدة، التي يقدمها على طريقة الـ"ديو" مع فنان عربي شهير، حيث عمد ناصيف بأسلوبه العفوي وبطريقة طريفة الكشف عن تفاصيل الديو، الا ان النتيجة لم تكن في الحسبان، فانتهى الامر بأن المعلومات بقيت سرية.هذا وقد ختم ناصيف المقابلة بالقول: "انشالله تكونوا استفدتوا واعطيناكن معلومات جيدة"،وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انهالت تعليقات المتابعين، اذ قال احدهم ممازحا: "انتبه تتسرب الاغنيه بالغلط من كثر المعلومات"، وعلق آخر: "شو هالدلال كل هالتسريبات بفيديو واحد"، وأضاف احدهم: "والله ما قصرت في المعلومات ابو الياس".