سيرين عبد النور برسالة مفاجئة.. هل قصدت الرد على ماغي بو غصن؟

وقالت سيرين عبد النور: النضج هو أن تتعلم الابتعاد عن الأشخاص والمواقف التي تهدد راحة بالك أو احترامك لذاتك أو قيمك أو أخلاقك أو قيمتك الذاتيةتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع تكهنات الجمهور منذ أيام عن عودة الخلاف بينها وبين ماغي بوغصن، حيث تم ربط هذه الكلمات بالجدل الدائر بين النجمتين، ما دفع البعض إلى اعتبارها ردًا غير مباشر من سيرين على الموقف الأخير.للتذكير، كانت صورة ماغي بو غصن مع المخرج كميل طانيوس من حفل عشاء جمعهما الأسبوع الماضي قد أثارت جدلًا واسعًا بعد أن أعادت ماغي نشرها على ستوري حسابها في إنستقرام، حيث ظهرت سيرين عبد النور على شاشة خلفهما، ووضع قلب أبيض يغطي وجه سيرين.