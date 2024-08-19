هيفاء وهبي تساند شيرين عبد الوهاب والاخيرة: اشترتني طول عمري

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تهنئة زميلتها وصديقتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على أغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخرا.



وفي التفاصيل، نشرت هيفاء وهبي اغنية شيرين بعنوان "هنحتفل" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بالتعليق التالي: "الف مبروك حبيبي اللي نور مكانه الصح، والفراغ اللي محدش يعرف يملاه".

من جهتها، ردت شيرين عبد الوهاب على تهنئة هيفاء وهبي لها، في تغريدة نشرتها على حسابها عبر منصة "اكس"، كاشفة بالمقابل ما فعلته هيفاء معها طيلة فترة ازمتها، فقالت: "أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة اقرب الناس ليا ما عملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن".

وتابعت شيرين: "كانت بتكلمني يوميا عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني.. هيفا اثبتت ان الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك"، مضيفة: "من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللى شفتها فى الوسط الفني.. هيفا بموقفها ده اشترتني طول عمري وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده".

وأشارت شيرين الى انها في الوقت الذي كانت فيه وحيدة، كانت هيفاء وهبي الى جانبها، فقالت: "بالوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط، جت اطمنت عليا وحسستنى اني ليا اخت"، خاتمة كلامها بالقول: "فعلا شكرا يا هيفا يا حبيبتي.. وياريت ياريت فى مصر لو في مشاكل انا بناشد أي حد ان الست دي طيبة جدا جدا متستاهلش إلا كل خير".