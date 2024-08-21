تيا ديب ابنة نوال الزغبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها

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A post shared by TIA (@tiaadib)
A post shared by TIA (@tiaadib)
طرح النّجم العربيّ ناصيف زيتون، ديو جديداً مع الفنّان التونسيّ مرتضى فتيتي، بعنوان "يا سيدي إنسى"، وهو من كلمات مازن ضاهر، ألحان مرتضى فتيتي، توزيع عمر صباغ وإخراج ريشا سركيس.
تقدمت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز بطلب طلاق رسمي من الممثل بن أفليك، منهية بذلك علاقة استمرت عقدين من الزمن.
فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، بما قالته، الامر الذي اعتبره عدد من المتابعين بأنه رسالة من سيرين لاحد الأشخاص الذين لم تذكر اسمهم.