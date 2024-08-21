تيا ديب ابنة نوال الزغبي تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها

وأطلت تيا بفستان مكشوف باللون الأحمر من الكروشيه، وحملت حقيبة باللون الفضي وانتعلت حذاءا بنفس اللون.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث اشادوا بجمال تيا، واثنوا على اناقتها الدائمة، كما لفت البعض الى الشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة نوال الزغبي.