"يا سيدي إنسى".. ديو يجمع ناصيف زيتون بـ مرتضى فتيتي

الأغنية تجمعُ بين اللهجتَيْن البيضاء الشمال أفريقيّة والتونسيّة، وهي تمزجُ مختلفَ الإيقاعات، وتخلق تجربةً سمعيّة غنيّة ومتنوّعة، وقد اختار ناصيف أن يطلَّ على مُحبّيه في هذا الديو، بالتعاون مع سركيس، بأسلوبٍ جديدٍ ومبتكر، يعكسُ تجدُّدَه المستمرّ وتطلّعه لإضفاء لمسةٍ عصريّة على عالم الفنّ. وظهر ناصيف في هذا العمل بلوك جديدٍ جمع بين الأناقة والعصريّة، مع العلم انه ليس العمل الأول الذي يجمع ناصيف زيتون بالمخرج ريشا سركيس.هذا وكان ناصيف الذي يحظى بجمهورٍ واسع في تونس، قد شوّق الجمهور من خلال نشرِه مقطعَ فيديو ترويجيّاً قبل أيّامٍ قليلة من طرح أغنية "يا سيدي إنسى".وأعاد مرتضى بدوره نشر المقطع ذاته على حساباته الخاصّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتفاعل مُحبّو النّجمَين مع مقطع الأغنية الترويجيّ التي من المتوقّع أن تلقى أصداء إيجابيّة. ومن بين المتفاعلين مع الفيديو، برزت النّجمة رحمة رياض التي أثنت بدورها على العمل.ويُعدّ هذا التّعاون الجديد بداية لتعريف الجمهور على مرتضى فتيتي الذي يُعتبر من أهمّ النجوم في تونس.فـ فتيتي الّذي نجح في بناء مسيرةٍ فنّيّةٍ خاصّة به، وذلك عبر اختياره أنماطاً موسيقيّة شبابيّة خاصّة به، فيها مزيجٌ من الموروث التونسيّ والإيقاعات الموسيقيّة الغربيّة، تمكّن سريعاً أن يكتسحَ عالم الفنّ ويصل إلى النّجوميّة خلالَ وقتٍ قياسيّ وأفلح في تقديم أرقى الحفلات في أعرق المسارح العالميّة على غرار قرطاج، والحمامات وصفاقس وبنزرت، فضلاً عن تفوّقه في كتابة الأغاني وتلحينها.يُذكر أنّ ناصيف كان قد طرح في شهر نسان/أبريل الماضي الديو الشهير "ما في ليل" الذي جمعه بالنجمة العربيّة رحمة رياض والّذي حصد نجاحاً باهراً، مُتخطّياً حاجز الـ75 مليون مشاهدة عبر تطبيق الموسيقى العالميّ "يوتيوب".