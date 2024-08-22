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أول تعليق من زوج أحلام مبارك الهاجري على أخبار انفصالهما
أول تعليق من زوج أحلام مبارك الهاجري على أخبار انفصالهما
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أول تعليق من زوج أحلام مبارك الهاجري على أخبار انفصالهما

فن

2024-08-22 | 05:34
أول تعليق من زوج أحلام مبارك الهاجري على أخبار انفصالهما
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Aljadeed
أول تعليق من زوج أحلام مبارك الهاجري على أخبار انفصالهما

علق بطل الراليات القطري السابق مبارك الهاجري على الشائعات التي انتشرت حول علاقته بزوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، مشيرًا إلى أنهما تعرضا "لحملة شرسة" بعد عودتهما من الإجازة.

وفي التفاصيل، قال الهاجري عبر مقطع فيديو نشره على "سناب شات": (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

وتابع: خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد، وبعد ما رجعنا تعرضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم.

وأضاف مبارك الهاجري: أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن من كاد علينا أن يجعل كيده في نحره .. ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت.


 

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