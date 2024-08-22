أول تعليق من زوج أحلام مبارك الهاجري على أخبار انفصالهما

وفي التفاصيل، قال الهاجري عبر مقطع فيديو نشره على "سناب شات": (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

وتابع: خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد، وبعد ما رجعنا تعرضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم.

وأضاف مبارك الهاجري: أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن من كاد علينا أن يجعل كيده في نحره .. ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت.